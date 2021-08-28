The National Interest: российский «Посейдон» держит в страхе США

Вашингтон, 28 августа. России удалось создать мощнейшее оружие, которое держит в страхе Вашингтон, заявили американские аналитики.

Противоракетная оборона Соединенных Штатов бессильна против новейшего российского вооружения, заявил журналист Роберт Фарли в материале для американского портала The National Interest, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. Речь идет о беспилотном подводном аппарате «Посейдон», оснащенном ядерным зарядом. По его словам, концепция ядерной торпеды не нова, так как подобное вооружение было разработано еще в СССР. Эксперт напомнил, что в арсенале подлодки «Ноябрь» имелись такие боеприпасы, однако небольшой радиус их действия привел к тому, что от ядерных торпед в итоге отказались в пользу обычных баллистических ракет.

«Посейдон» значительно отличается от советских разработок, так как после отделения от носителя он способен добраться до цели своим ходом, преодолевая огромные расстояния, отметил Фарли. Радиус действия ядерного беспилотника достигает практически десяти тысяч километров, уточнил он. По его словам, большая скорость боеприпаса затрудняет его перехват силами ВМС США, так как «Посейдон» движется гораздо быстрее обычных торпед.

Ядерный беспилотник может достичь американских берегов за четыре дня, что делает его невероятно опасным в условиях гипотетического мирового политического кризиса, считает автор статьи. По его словам, «Посейдон» является еще одним российским инструментом ядерного сдерживания, справиться с которым системы ПРО Соединенных Штатов попросту не в состоянии. Фарли считает, что беспилотник может быть использован и в качестве оружия первого удара, но в таком случае успех будет зависеть от скрытности и надежности оружия, а также от секретности его запуска. При помощи такого аппарата можно нанести удар не только по прибрежным целям, но и по скоплениям боевых кораблей ВМС США, подчеркнул аналитик.

Главным уроком для Соединенных Штатов является наличие у России средств ядерного поражения, держащих в страхе США, против которых противоракетный зонтик Вашингтона попросту бесполезен, заявил эксперт. Он добавил, что Москва не отказывается от любых идей, которые могут реально сработать.

Ранее коллега Фарли Калеб Ларсон рассказал о возможностях носителя «Посейдона» — российской подлодки «Белгород». Он отметил, что эта АПЛ является крупнейшей в мире, превосходя по своим габаритам даже американские субмарины класса Ohio.

Кроме того, читатели британского издания Daily Mail также выразили восхищение «Белгородом», сообщает телеканал «360». Они высказались об испытаниях новейшей подводной лодки, отметив успехи России в сфере создания современной военной техники.