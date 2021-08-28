Представлен первый квантовый чип, который способен работать при комнатной температуре

Москва, 28 августа. Создана платформа квантовых вычислений размером с монету. Она послужит основой для суперустройства — квантового компьютера.

Новый чип работает при комнатной температуре. Это его главная особенность. К тому же устройство создает десятки кьюмодов, заявили исследователи. Речь идет о разработке новых режимов, которые нужны квантовому компьютеру для особых вычислений.

То есть информацию, на обработку которой у обычного компьютера уйдут миллиарды лет, квантовый сможет проанализировать за несколько секунд. Однако для этого устройство должно создавать огромное количество кьюмодов. Чтобы максимально приблизиться к разработке такого компьютера, исследователи из Университета Вирджинии создали микрокомб. Это устройство преобразует фотоны света и отправляет их по кольцу. Такое условие необходимо для существования кьюмодов.

Современные ученые могут пересмотреть прежнюю модель устройства Вселенной. Исследователи Университета Копенгагена поставили под сомнение существование темной энергии. Принято считать, что именно она служит причиной ускоренного расширения Вселенной.