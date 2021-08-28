Пять лет колонии получил бывший топ-менеджер ФК «Ростов» за мошенничество

Ростов-на-Дону, 28 августа. Областной Ростовский суд, рассмотрев апелляционную жалобу бывшего топ-менеджера футбольного клуба «Ростов» Юрия Дорофеева, оставил приговор без изменений.

Юрий Дорофеев был задержан в 2019 году по подозрению в мошенничестве. Ему вменялось два эпизода: попытка похитить 12 млн рублей посредством подделки документов и сдача в аренду автомобиля Hyndai, за который он получал 8 тысяч рублей ежемесячно.

В должности заместителя директора футбольного клуба Дорофеев проработал с 2012 по 2017 год. Заработная плата, которая превышала 40 млн рублей, начислялась под видом займа. Когда в 2019 году его задержали, защита обвиняемого обратилась с апелляцией.

Уголовные разбирательства длились целый год. В течение этого времени слушания часто переносились из-за неявки свидетелей и защиты. По последнему решению суда, приговор в пять лет колонии общего режима остался без изменений.

Ранее ФАН сообщал, что на кирпичном заборе одного из частных домов Ростова, расположенных по улице Станиславского, появились нацистские символы. Администрация Кировского района обратилась к хозяйке дома с просьбой закрасить символику, однако та наотрез отказалась. Теперь ей предстоит отстоять свои интересы в суде.