Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 12:57
12:56
Общество
Пять лет колонии получил бывший топ-менеджер ФК «Ростов» за мошенничество
12:56
Общество
Минпросвещения России заявило об отсутствии планов о переводе школ на удаленку
12:54
Происшествия
Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле
12:52
Происшествия
Липецкие спасатели сняли с окна четвертого этажа голого мужчину
12:51
Общество
Тропический шторм «Нора» принес сильный ветер на побережье Мексики
12:50
Весь мир
Ливия и Тунис обсудили условия для возобновления наземного и воздушного сообщения
12:49
Весь мир
В Джорджии экс-шериф покинул пост после критики его фото в костюме ку-клукс-клана
12:47
Общество
Топ-5 знаменитостей, которые ушли в монастырь
12:47
Экономика
Денежные выплаты получат долгожители Петербурга
12:46
Общество
Диетолог назвал заблуждениями несколько известных фактов о бананах
Все новости

Владимир Путин поздравил жителей Калуги с 650-летием города

  /   Обновлено: 28 августа 2021 11:41
Общество
Владимир Путин поздравил жителей Калуги с 650-летием города
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 28 августа. Жители Калуги получили поздравление от президента России Владимира Путина. Он обратился к населению по случаю 650-летия города.

Глава государства подчеркнул, что Калугу считают колыбелью космонавтики. Ведь именно в этом городе жил и трудился ученый Константин Циолковский.

Искусные мастера и отважные воины создавали историю города, которая хранится на страницах древних летописей. О богатом наследии также свидетельствуют архитектурные памятники и храмы, добавил Владимир Путин.

Ранее президент России поприветствовал участников фестиваля «Спасская башня — 2021». Обращения опубликовали на официальном сайте Кремля.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Владимир Путин поздравил жителей Калуги с 650-летием города
путин россия калуга
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru