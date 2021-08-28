Владимир Путин поздравил жителей Калуги с 650-летием города

Москва, 28 августа. Жители Калуги получили поздравление от президента России Владимира Путина. Он обратился к населению по случаю 650-летия города.

Глава государства подчеркнул, что Калугу считают колыбелью космонавтики. Ведь именно в этом городе жил и трудился ученый Константин Циолковский.

Искусные мастера и отважные воины создавали историю города, которая хранится на страницах древних летописей. О богатом наследии также свидетельствуют архитектурные памятники и храмы, добавил Владимир Путин.

Ранее президент России поприветствовал участников фестиваля «Спасская башня — 2021». Обращения опубликовали на официальном сайте Кремля.