Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 28 августа

Москва, 28 августа. Российские врачи выявили 19 630 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Более 7% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких проявлений заболевания. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране, объяснили в оперштабе. Еще 19 991 человек завершил лечение от заболевания на территории РФ за минувшие сутки.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в стране с января 2021 года. Россияне могут пройти процедуру с использованием одного из отечественных препаратов. Все доступные в РФ вакцины от коронавируса доказали свою эффективность и безопасность.