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Найден дешевый способ определять молекулярные структуры
Наука
Найден дешевый способ определять молекулярные структуры
pixabay.com  /  geralt

Лондон, 28 августа. Сотрудники Стэнфордского университета создали нейросеть, способную определять молекулярные структуры без больших затрат.

Определение трехмерных структур молекул считается одним из самых сложным и затратных задач в современной биофизике. Миллионы долларов могут быть затрачены на этот процесс, при этом он не всегда дает ожидаемых результатов.

Ученые разработали алгоритм, способный справиться с этой задачей. Механизм успешно справился с белками и молекулами-РНК. Нейросеть смогла находить фундаментальные концепции и обнаруживать характеристики, о которых ученые не знали раньше.

Немецкие ученые создали нейросеть для прогноза поведения человека в толпе. Разработка успешно прошла исследования на грызунах. По словам авторов работы, ИИ безошибочно смог предсказать положение головы и скорость во время бега испытуемых.

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ученые нейросеть молекулярные структуры
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