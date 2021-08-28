Азербайджан перекрыл коридор «Север — Юг» и убедил Путина повлиять на Пашиняна

Перемирие между Арменией и Азербайджаном в очередной раз показало, насколько оно зависимо от единичных инцидентов. Нападение на азербайджанского пограничника повлекло за собой цепь событий, в результате чего была перекрыта автомобильная дорога важного международного торгового маршрута, а в разрешение ситуации снова пришлось вмешиваться президенту России.

Оперативная обстановка

За прошедшую неделю стороны не меньше 16 раз открывали огонь в направлении друг друга. Наиболее «горячей точкой» остается участок границы между Кельбаджарским районом Азербайджана и Гегаркуникской областью Армении.

Показателен момент, что все больше обстрелов (по крайней мере, исходя из заявлений азербайджанской стороны) происходят в Нагорном Карабахе. Неделю назад было два случая, теперь — четыре.

Федеральное агентство новостей /

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что днем 24 августа и до поздней ночи располагающиеся недалеко от Шуши азербайджанские силы вели огонь в направлении сел Шош и Мхитарашен.

Атакованы были позиции армянской армии и расположенные рядом с ними мирные населенные пункты.

В течение дня и до поздней ночи с позиций, расположенных недалеко от Шуши, в частности, в направлении сел Шош и Мхитарашен, азербайджанская сторона активно и длительно обстреливала армянские позицииhttps://t.co/pUkmZHTPfN pic.twitter.com/cHL6lp7wtB — Novosti-Armenia (@armnews) August 25, 2021

Степанян вновь напомнил о необходимости введения четких механизмов расследования инцидентов.

Кроме того, Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха задержала проникшего в Мартакерт азербайджанского солдата, который, впрочем, диверсантом не являлся.

Военнослужащий Джамиль Бабаев 25 августа зашел в один из городских домов, где в это время были только двое детей-подростков, и, угрожая, потребовал дать ему еду и сигарету. Его накормили, после чего один из подростков обещал сходить в магазин за табаком, вышел из дома и позвонил в полицию.

???????? Минобороны Азербайджана: Самовольно покинувший военный госпиталь азербайджанский солдат Джамиль Натиг оглы Бабаев оказался в зоне ответственности миротворцев РФ. Возбуждено уголовное дело на Бабаева. — Девичья башня (@MaidenTowerAZ) August 26, 2021

Как утверждает Минобороны Азербайджана, военнослужащий сбежал из психиатрического отделения Гянджинской больницы.

Азербайджан перекрыл межгосударственную дорогу «Север — Юг»

Причиной цепочки событий, которая на два дня испортила жизнь грузоперевозчикам, стало ранение азербайджанского пограничника.

Как сообщает Госпогранслужба Азербайджана, 25 августа в районе села Ашагы Джибикли на военнослужащего особого пограничного подразделения «Губадлы» было совершено внезапное нападение и во время рукопашного боя его ранили штыком в грудь.

25 августа около 15:45 на Ширалиева Руслана Нариман оглу, солдата, проходящего службу на территории особого пограничного подразделения «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенного в направлении части Горуса внезапно напа… https://t.co/pbxx7Ql0Fu — Карабахский Вестник (@KB_info_page) August 25, 2021

«Увидев, что на помощь идут другие пограничники, армянские военные воспользовались густым лесом и скрылись. Вся ответственность за инцидент лежит на армянской стороне, и на эту провокацию будет дан адекватный ответ», — говорится в официальном сообщении.

На следующий день Азербайджан блокировал два участка межгосударственной трассы M2, которая является важной частью армянской ветки международного транспортного коридора «Север — Юг». Баку потребовал выдать виновных в нападении.

В результате этих действий армянские населенные пункты Воротан и Шурнух оказались отрезаны от основных трасс, связывающих их с остальной частью страны.

На дороге появились заторы из транспортных средств, направлявшихся из Ирана в Армению и в обратном направлении. Некоторые водители рискнули поехать по альтернативному маршруту через Татев. Это грунтовая дорога со множеством перевалов.

Глава Ассоциации транспортных экспедиторов Армении Егише Ованнисян рассказал, что участок пути из Сисиана в Мегри через село Агвани, входящий в транспортный коридор «Север — Юг», еще только предстоит построить.

По всей видимости, Баку был готов пойти дальше и перекрыть Лачинский коридор. По данным информационного агентства «Sputnik Армения», участок дороги Бердзор (Лачин) — Горис был взят под усиленную охрану российских миротворцев и патрули стояли почти через каждые 1–2 километра.

Федеральное агентство новостей /

Реакция правительства Армении оказалась довольно спокойной, за что сразу посыпались упреки в сдаче интересов государства Азербайджану.

Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что Ереван ждет от Баку подтверждающих сведений, если они есть.

Он отметил, что азербайджанцы перекрыли движение по одному из участков дороги Капан — Горис «на основании якобы имевшего место нападения». Но при этом Пашинян напомнил, что о возможных трудностях на данной трассе и намерении решить их в трехстороннем формате, он упоминал еще в декабре прошлого года.

Премьер предоставил сведения о том, что азербайджанцы закрыли движение на участках общей протяженностью в 21 километр, которые по картам СССР находились вне территории Советской Армении.

Он заверил, что власти работают над решением проблемы и обеспечением безопасной связи с южными регионами: автомагистраль Капан — Агвани модернизируется и асфальтируется.

primeminister.am / сайт премьер-министра Армении

«Сюникская область не оторвана от Армении. Мы предвидели подобную ситуацию и запланировали дорожные работы, чтобы гарантировать беспроблемное движение. Эти работы будут ускорены», — сказал Пашинян.

Вопрос частично решит и строительство трассы «Север — Юг». Уже идет модернизация дорог Шурнуха и Воротана.

В итоге, после двух дней переговоров к вечеру пятницы Азербайджан согласился разблокировать магистраль.

Примечательно, что к ночи пресс-служба Кремля проинформировала о телефонном разговоре лидеров России и Армении. Стороны обсудили актуальные вопросы нагорнокарабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущую обстановку на армяно-азербайджанской границе.

По всей видимости, в этой ситуации Москва встала на сторону Баку и виновные в нападении на пост будут выданы азербайджанцам, скорее всего, негласно.

Короткой строкой

Французская дипломатия

Состоялись очередные телефонные переговоры премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы для политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Примечательно, что затем разгорелся «дорожный кейс» в Сюнике, а в ситуацию пришлось вмешиваться президенту России.

Также Франция меняет своего посла в Армении. Джонатана Лакота, который занимал этот пост с сентября 2017 года, сменит Анн Луйо.

Анн Луйо заменит Джонатана Лакотта на посту посла Франции в Армении | Наш ВЗГЛЯД https://t.co/rHrlWMAFOa — Наш ВЗГЛЯД (@vzglyad_press) August 26, 2021

Гонка армий

В Армении создано новое общевойсковое объединение — Особый армейский корпус. Возглавит его бывший командир 4-го армейского корпуса генерал-майор Артак Будагян.

Перед нами попытка усвоить уроки 44-дневной войны — Ереван начинает реформу Вооруженных сил с намерения догнать ВС Азербайджана хотя бы по количеству войсковых объединений — теперь таковых у каждой стороны будет по шесть.

Данные о диверсантах

Также имеет место новый информационный вброс о турецких диверсантах в Армении. Бывший советник президента Нагорного Карабаха Борис Авакян утверждает, что в стране действует азербайджано-турецкая разведгруппа в составе девяти человек.

По его данным, они собирают важную информацию для турецкой и азербайджанской спецслужб. Работают на них граждане Армении и Украины, последние выступают как методисты. Группа вербует людей, родственники которых работают в госструктурах и правоохранительных органах.

В Генпрокуратуре и полиции сообщили, что сведения изучают. В ходе оценки данной информации необходимо понимать, что Баку и Анкара вполне могут иметь свои агентурные источники в Армении, но вот к угрозе проведения такой группой диверсий стоит отнестись скептично.

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