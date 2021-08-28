Последствия аварии с двумя погибшими в Карелии сняли на видео

Петрозаводск, 28 августа. Появилось видео с места ужасной аварии под Петрозаводском. Жертвами ДТП стали два человека. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Смертельная авария произошла недалеко от поселка Мелиоративный. Седельный тягач с полуприцепом направлялся в Петербург, навстречу ему ехал грузовой фургон. По неизвестной причине произошло столкновение двух фур. Машины разбросало по трассе, фургон перевернулся.

В результате ДТП погибли оба водителя. Одним из них оказался житель Мурманской области, второй — 45-летний житель Ленобласти. Авария потрясла общественность. Автомобилисты, ставшие очевидцами случившегося, выложили видео с места ДТП.

Тем временем три человека погибли в страшном ночном ДТП в Новосибирске. Водитель за рулем ВАЗ-2114 ехал по улице Полякова в сторону проспекта Дзержинского и врезался в препятствие. Пассажиры легковушки скончались на месте происшествия от полученных травм.