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BTS и рэперша Megan Thee Stallion выпустили ремикс на трек Butter
Общество
BTS и рэперша Megan Thee Stallion выпустили ремикс на трек Butter
wikipedia.org  /  Bulletproof7bts / CC BY 4.0

Лос-Анджелес, 28 августа. Южнокорейская группа BTS и американская рэперша Megan Thee Stallion представили совместный трек. Музыканты выпустили ремикс на песню Butter.

Рэп-исполнительница говорила в начале недели, что ее лейбл 1501 Certified Entertainment и дистрибьютор 300 Entertainment не разрешили ей выпускать композицию. Из-за этого Megan Thee Stallion обратилась в суд с ходатайством о чрезвычайной помощи. Судья снял запрет и разрешил рэперше представить трек.

Исполнительница включила в новую версию хита BTS собственный куплет. В нем Megan Thee Stallion говорит о масштабности своего творчества и сравнивает себя с волной.

Ремикс от американской рэперши стал не первым для песни Butter. Сами BTS представили три варианта трека в разных стилях, чтобы каждый смог найти для себя подходящий жанр.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев предложил рэперу Моргенштерну записать дуэт с BTS. По мнению эксперта, это поможет исполнителю добиться популярности в своем родном Башкортостане, где очень активно слушают южнокорейскую группу.

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песня bts Megan Thee Stallion
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