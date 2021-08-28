Депутат ГД Жигарев предложил вывести из оборота металлические деньги

Москва, 28 августа. Производство металлических денег обходится России дороже, чем их номинал. Потому следует отказаться от выпуска монет.

Такую точку зрения выразил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев. По его словам, металлические деньги можно заменить бумажными — их выпуск обойдется дешевле.

«Я считаю, что сегодня металлические деньги государству делать затратно, дорого. На самом деле, сама эта монета в себестоимости стоит гораздо дороже того номинала, который на ней напечатан», — отметил парламентарий в беседе с URA.RU.

Более того, россияне все чаще переходят на безналичные способы оплаты товаров и услуг, добавил Жигарев. Даже чаевые уже можно оставить при помощи qr-кода, обратил внимание собеседник агентства.

Также теряет свою актуальность использование копеечных монет. Таким мнением ранее поделился доктор экономических наук Владислав Иноземцев.