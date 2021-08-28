Политолог объяснил, зачем Украина посылает НАТО сигнал о присутствии альянса в Черном море

Украинские власти посылают сигнал о своем желании присутствия кораблей НАТО в Черном море. Об этом в комментарии ФАН сказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Присутствие в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона выступает за присутствие НАТО в Черном море.

«Украина последовательно выступает за присутствие НАТО в Черном море», — сказал он на брифинге в Кишиневе.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Кроме того, Зеленский заявил, что вокруг Украины якобы нарастает военная угроза.

«Сейчас и Белоруссия используется в качестве платформы для таких угроз», — отметил украинский лидер.

Сигнал НАТО

По мнению Дмитрия Родионова, совершенно потрясающее по своей банальности заявление Зеленский сделал в ходе визита в Молдавию. Рассматривать его можно в двух плоскостях. Во-первых, как один из пунктов в длинной простыне «российских угроз» и «ответов» на них. Во-вторых, как попытку приободрить Молдавию, испытывающую страшные фантомные боли из-за отсутствия полноценного выхода к морю.

«Мол, ничего страшного, НАТО, если что, за нас все проблемы решит. Еще это можно рассмотреть как сигнал НАТО, хотя трудно понять его смысл — таких сигналов было послано уже миллиард. Не думаю, что Зеленский верит, что если еще раз повторить, то это что-то изменит. Конечно, в НАТО тоже постоянно говорят о необходимости наращивания присутствия, но решать это будут точно без оглядки на Украину или Молдавию. Слова Зеленского тут не более чем традиционное «подхрюкивание», — пояснил Дмитрий Родионов.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

При этом политолог напомнил, что нечерноморские страны НАТО скованы конвенцией Монтре, которую они, конечно, нарушают при любой возможности. Однако в большинстве случаев они все же остаются в рамках, за которыми создается реально опасная ситуация.

«Они могут провоцировать Россию, гарцуя на границах ее территориальных вод и даже нарушая их, но взять и ввести в Черное море, к примеру, авианосец или подлодку или просто превысить разрешенное к единовременному присутствию число судов, они не могут. А вот провоцировать дальше и снова проверять Москву «на испуг» они, конечно, будут. Вот только, повторюсь, к «хотелкам» Киева или Кишинева это отношения не имеет», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее, 27 августа, экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал США разместить их войска на территории страны. Он посоветовал Зеленскому поднять этот вопрос на переговорах с американским президентом Джо Байденом.