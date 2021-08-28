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Пекин направил протест Вашингтону из-за прохода кораблей ВМС США близ Тайваня
Армия
Пекин направил протест Вашингтону из-за прохода кораблей ВМС США близ Тайваня
wikipedia.org  /  National Museum of the U.S. Navy, Public Domain

Пекин, 28 августа. Власти КНР выразили протест руководству США в связи с проходом двух кораблей американских ВМС через Тайваньский пролив, заявил представитель минобороны Китая Тань Кэфэй.

Пекин потребовал от Вашингтона прекратить военно-морские провокации, в которых на этот раз участвовали ракетный эсминец USS Kidd и катер береговой охраны USCGC Munro.

«США постоянно совершают подобные провокационные действия крайне дурного характера, это в полной мере демонстрирует, что США являются главным нарушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил Кэфэй.

Официальный представитель китайского военного ведомства подчеркнул, что действия США вблизи Тайваня создают крупнейшие риски региональной безопасности, что решительно осуждается властями КНР. Эсминец USS Kidd и USS Kidd прошли через Тайваньский пролив 27 августа.

Ранее сообщалось о крупных учениях китайской армии, ВМС и ВВС неподалеку от острова Тайвань. О возмущении жителей КНР враждебной политикой Литвы, «угождающей США», сообщал телеканал «360».

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сша китай тайвань
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