Пекин, 28 августа. Власти КНР выразили протест руководству США в связи с проходом двух кораблей американских ВМС через Тайваньский пролив, заявил представитель минобороны Китая Тань Кэфэй.

Пекин потребовал от Вашингтона прекратить военно-морские провокации, в которых на этот раз участвовали ракетный эсминец USS Kidd и катер береговой охраны USCGC Munro.

«США постоянно совершают подобные провокационные действия крайне дурного характера, это в полной мере демонстрирует, что США являются главным нарушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил Кэфэй.

Официальный представитель китайского военного ведомства подчеркнул, что действия США вблизи Тайваня создают крупнейшие риски региональной безопасности, что решительно осуждается властями КНР. Эсминец USS Kidd и USS Kidd прошли через Тайваньский пролив 27 августа.

Ранее сообщалось о крупных учениях китайской армии, ВМС и ВВС неподалеку от острова Тайвань. О возмущении жителей КНР враждебной политикой Литвы, «угождающей США», сообщал телеканал «360».