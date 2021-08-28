Сербский градоначальник в Косово получил два года тюрьмы за отказ признать инцидент в Рачаке геноцидом

Апелляционный суд в Приштине подтвердил вердикт, вынесенный коллегами в первой инстанции, который приговорил бывшего главу муниципалитета Звечан и члена партии «Сербский список» Ивана Тодосиевича к двум годам тюремного заключения за высказывания об инциденте в Рачаке.

Ранее приговором Тодосиевич, который на тот момент был одним из министров администрации и местного самоуправления во временных учреждениях в Приштине, был признан виновным в «разжигании национальной, расовой, религиозной ненависти, беспорядков или нетерпимости». Поводом послужило его заявление на памятной церемонии, посвященной 20-летней годовщине бомбардировки НАТО. В своем выступлении чиновник назвал причиной агрессии против СР Югославии «так называемую гуманитарную катастрофу в Косово и Метохии, и вымышленный Рачак».

Что же так возмутило албанцев, которые стали инициаторами обвинения? Инцидент в Рачаке, который косовские власти приравняли к геноциду, произошел 15 января 1999 года. На тот момент этот населенный пункт был занят албанскими боевиками, вокруг него были сооружены бункеры и укрепления. После жесткого столкновения с силами сербской полиции отряды Освободительной армии Косово (ОАК, по-албански — УЧК — Прим. ФАН) понесли значительные потери: 45 боевиков, и возможно, несколько человек из числа мирных жителей.

Бывший лидер самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи в те времена был известным активистом УЧК. И в интервью BBC, которое он дал в этот период, экс-президент заявил, что в районе Рачака было ключевое подразделение данной структуры.

«Это была свирепая битва. К сожалению, у нас было много жертв. Но также они были у сербов», — подчеркнул Тачи.

Федеральное агентство новостей /

Однако при помощи руководителя направленной в край Контрольной Миссии ОБСЕ, американца Уильяма Уокера, который был связан с ЦРУ, обычное боевое столкновение было подано как преступление против человечности. Несмотря на утверждения белорусских и финских патологоанатомов, что большинство убитых — это переодетые в гражданскую одежду военные, ответ Уокера был один: «Сербы виновны и мир будет верить тому, что я скажу».

Итогом этого стала настоящая информационная война против Сербии, так как подавляющее большинство западных СМИ назвало этот инцидент «резней мирных албанских жителей». При этом и правительство Сербии, и население страны не признает такой формулировки. Примечателен тот факт, что пункт о якобы произошедшем «преступлении» был исключен из приговора бывшему президенту Югославии Слободану Милошевичу, что еще раз указывает на то, что «резня» была сфабрикована.

Однако именно из-за этой озвученной позиции сербский чиновник в Косово попал в тюрьму.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

На приговор в Белграде отреагировали молниеносно. Так, президент Сербии Александр Вучич призвал представителей Евросоюза встать на защиту Ивана Тодосиевича. На своей официальной странице в Instagram лидер государства обратился с записанным посланием к ЕС, а также к гражданам Сербии в южной провинции.

«Серб из Косово и Метохии Иван Тодосиевич был приговорен к двум годам тюремного заключения окончательным приговором только за то, что сказал истину. Правду о Рачаке, правду обо всем, что случилось с сербским народом», — сказал Вучич.

Президент также указал на незаконность оглашения приговора.

«Он был осужден албанскими судьями, хотя согласно Брюссельскому соглашению, его должны были судить два сербских и один албанский судьи. Это право было жестоко и грубо нарушено — право на свободное мнение, право на справедливое судебное разбирательство, которое мы подписали вместе с албанцами и ЕС в Брюсселе», — добавил глава Сербии.

Слова президента подтвердил и директор Управления по Косово и Метохии Петар Петкович, назвавший вердикт судей «постыдным, неприемлемым инструментом политиков Приштины для борьбы с сербским народом в КиМ».

«Этот политический вердикт является самым прямым нарушением Брюссельского соглашения в пункте 10, который относится к судебной системе и согласно которому в делах, исходящих от сербских общин, судьи сербской национальности принимают решение большинством. Однако в приговоре, вынесенном Ивану Тодосиевичу, присутствовали только судьи албанской национальности, которые приняли решение как в первой, так и во второй инстанции. Албанцы судили, албанцы осудили», — подчеркнул Петкович.

Свой протест против приговора высказали представители семи организаций гражданского общества с территории Косово и Метохии, главы нескольких сербских муниципалитетов в южной провинции, местные судьи и однопартийцы осужденного.

Однако представители албанской стороны, наоборот, поддерживают данный приговор, игнорируя все нормы международного права. Адвокат из Приштины Том Гаши, например, заявил, что положение Брюссельского соглашения об обязательном участии сербских судей в вынесении приговоров сербам не может применяться в случае Ивана Тодосиевича, поскольку оно не соответствует Уголовному кодексу самопровозглашенного государства.

«Я понимаю, что соглашение было подписано в Брюсселе, но оно просто ничего не стоит, потому что Уголовно-процессуальный кодекс Косово не изменился. Если бы это изменилось и у нас были специальные статьи закона или особый кодекс для сербов и для албанцев, это был бы конец света. Нигде в мире нет законов для одной нации, законы для всех, кто живет на территории Косово. Он не должен быть и никогда не будет особенным для сербов, особенным для албанцев или любого другого народа. Если кто-то думает, что это не приговор ложный, он имеет право подать апелляцию в Верховный суд Косово, и на этом история об Тодосиевиче заканчивается», — подчеркнул Гаши.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах своей оценкой ситуации поделился председатель правления Союза журналистов Сербии Живоин Ракочевич.

Федеральное агентство новостей /

По мнению эксперта, эта ситуация показывает состояние общества в Косово, как оно есть — без минимального демократического потенциала.

«В обществе самопровозглашенного государства после двадцати лет различных миссий и миллиардов, потраченных на построение правопорядка, сегодня все основано на чужом этническом опыте. Управляет же всем верхушка системы, которая категорически отказывает в праве говорить абсолютно всем членам — от обычных людей до политиков типа Тодосиевича. Всего два месяца назад на Видовдан (День святого Вита, главный национальный праздник Сербии, который отмечается 28 июня. — Прим. ФАН) у нас был наказан Ристо Йованович, потому что он что-то говорил о сербах в крае, причем не для общественности, а приватно, во дворе церкви, огражденной колючей проволокой. За ним пришла полиция и жестоко наказала (Житель черногорской столицы Ристо Йованович находился 30 дней в тюрьме Косовской Митровицы за «разжигание национальной и религиозной розни», после чего ему был назначен штраф в 6700 евро. — Прим. ФАН). Косово — это система, в которой, если о подобных словах узнает офицер национальной полиции, судья, клерк или политик, вы можете быть немедленно сурово наказаны. Погибший Оливер Иванович провел три года в тюрьме невиновным, как и многие другие. Также, очевидно, что они боятся правды о Рачаке и должны защищать ее вот так. Этим обществом также движет страх перед истиной», — подчеркнул журналист.

По мнению Ракочевича, реакция от ЕС на вынесенный приговор также должна быть, и она уже есть. Однако урона для системы, репутации Евросоюза это не снизит.