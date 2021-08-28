Не менее 10 человек устроили массовую драку в центре Москвы

Москва, 28 августа. Около десяти граждан устроили массовую драку на Бауманской улице в центре столицы. Участниками побоища стали выходцы из стран Средней Азии.

Инцидент произошел в районе дома 35/1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющимся данным, в драке не использовались никакие посторонние предметы и к моменту прибытия полиции на место происшествия участники потасовки разбежались. При этом кадры столкновения между гражданами были зафиксированы на камеры видеонаблюдения.

В рамках проводимой проверки уже были доставлены в отделение полиции 12 граждан Киргизии, один уроженец Узбекистана и один гражданин Таджикистана.

На этой неделе жители Москвы также стали свидетелями драки в столичном метро. Инцидент произошел между двумя людьми и родителями ребенка-аутиста.