Россиянка Прокофьева завоевала золото в настольном теннисе на Паралимпиаде

Токио, 28 августа. Россиянка Елена Прокофьева стала обладательницей золотой медали на Паралимпиаде в Токио. Она завоевала награду в настольном теннисе.

В финале паралимпийского турнира российская спортсменка встретилась с представительницей Франции Леа Ферне. Встреча завершилась со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу Прокофьевой. Обе теннисистки выступают в классе 11, в который входят лица с интеллектуальными нарушениями.

Елена Прокофьева дважды становилась чемпионкой мира по настольному теннису в своей категории. Кроме того, она является трехкратной чемпионкой Европы.

Команда России пока занимает третье место в медальном зачете на Паралимпиаде с 11 золотыми медалями. На первой строчке находятся китайцы, а на второй — британцы. Первую награду в копилку российской сборной принес пловец Владимир Даниленко, завоевавший бронзу.