Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 11:27
11:25
Происшествия
ФАН выяснил имя погибшего в ярославской больнице
11:23
Происшествия
Гвоздь из головы ребенка извлекли врачи города Казани
11:21
Наука
Найден дешевый способ определять молекулярные структуры
11:18
Происшествия
Ялтинский СК организовал проверку по факту возгорания в жилом доме
11:16
Происшествия
Последствия аварии с двумя погибшими в Карелии сняли на видео
11:15
Общество
BTS и рэперша Megan Thee Stallion выпустили ремикс на трек Butter
11:15
Экономика
Депутат ГД Жигарев предложил вывести из оборота металлические деньги
11:14
Происшествия
Следствием названы причины пожара в Прикамье, в котором погибло несколько детей
11:13
Армия
Пекин направил протест Вашингтону из-за прохода кораблей ВМС США близ Тайваня
11:08
Общество
ФАН добивается запрета MBK PRODUCTIONS LIMITED Ходорковского в РФ
Все новости

Россиянка Прокофьева завоевала золото в настольном теннисе на Паралимпиаде

  /   Обновлено: 28 августа 2021 11:23
Общество
Россиянка Прокофьева завоевала золото в настольном теннисе на Паралимпиаде
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Токио, 28 августа. Россиянка Елена Прокофьева стала обладательницей золотой медали на Паралимпиаде в Токио. Она завоевала награду в настольном теннисе.

В финале паралимпийского турнира российская спортсменка встретилась с представительницей Франции Леа Ферне. Встреча завершилась со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу Прокофьевой. Обе теннисистки выступают в классе 11, в который входят лица с интеллектуальными нарушениями.

Елена Прокофьева дважды становилась чемпионкой мира по настольному теннису в своей категории. Кроме того, она является трехкратной чемпионкой Европы.

Команда России пока занимает третье место в медальном зачете на Паралимпиаде с 11 золотыми медалями. На первой строчке находятся китайцы, а на второй — британцы. Первую награду в копилку российской сборной принес пловец Владимир Даниленко, завоевавший бронзу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянка Прокофьева завоевала золото в настольном теннисе на Паралимпиаде
паралимпиада прокофьева настольный теннис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru