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Вячеслав Володин рассказал о новых российских законах
Политика
Вячеслав Володин рассказал о новых российских законах
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 28 августа. Новые российские законы вступают в силу в сентябре. Подробности сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Несколько важных для россиян нововведений касаются социальной сферы, уточнил глава нижней палаты парламента. Он привел два закона, в том числе проект о поддержке семей с детьми.

«Больничные на детей до семи лет включительно. Выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа», — указал Володин.

Стоит отметить, что 1 июля уже вступили в силу инициативы о новых выплатах беременным и о поддержке неполных семей. Володин также рассказал про закон о «гаражной амнистии».

«Граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», — говорится в сообщении парламентария.

Володин ранее объяснил, как законодательная база повлияет на строительство в 2021 году. По его словам, соответствующие инициативы позволят исключить финансовые риски для россиян при покупке жилья в строящемся доме.

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Все новости / Политика / Вячеслав Володин рассказал о новых российских законах
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