Москва, 28 августа. Журналисты голландских изданий сравнили обстоятельства крушения MH17 на Украине с нынешней ситуацией в воздушном пространстве. Их рассуждения носят логичный характер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала об этом в Telegram-канале.

На востоке Украины в 2014 году произошло крушение самолета. О «закрытии неба» должно сообщать само государство. Такое решение принимается ввиду приоритетности сохранения жизней, отметила дипломат. Однако власти Украины в 2014-м не стали запрещать пролеты над территорией государства. Результатом стала трагическая катастрофа, указала Захарова.

Контрастом описанному является выступление афганской стороны. Управление гражданской авиации в Кабуле призвало гражданские суда не использовать воздушное пространство над территорией исламской республики. Просьба объясняется тем, что безопасность пролета в настоящее время не может быть гарантирована.

В Нидерландах уточнили, что сейчас в небе над Афганистаном нет риска случайного уничтожения воздушного транспорта. Тем не менее власти откликнулись на просьбу и прекратили полеты.

Захарова добавила, что, в отличие от исламского государства1, семь лет назад на Украине был серьезный риск.

Ранее стало известно, что в афганском аэропорту произошел взрыв. В МИД РФ рассказали, что причиной стал террорист-смертник.

1 Организация запрещена на территории РФ.