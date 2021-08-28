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Эксперт Литовкин раскритиковал польских аналитиков за нападки на танк Т-14 «Армата»
Армия
Эксперт Литовкин раскритиковал польских аналитиков за нападки на танк Т-14 «Армата»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 августа. Польские эксперты выпустили статью о недостатках российского танка Т-14 «Армата». Военный обозреватель Виктор Литовкин обвинил польских коллег в предвзятости.

Накануне известный польский интернет-портал Defence24 опубликовал статью, посвященную российскому танку Т-14, где эксперты рассказали о мнимых недостатках бронемашины. В беседе с изданием «ПолитРоссия» военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин подчеркнул, что поляки завидуют успехам российских разработчиков, поэтому и приписывают «Армате» выдуманные недостатки.

Литовкин опроверг заявления польских коллег по поводу технических недочетов, из-за которых Т-14 якобы так медленно вводят в войска и подчеркнул, что никак проблем у «Арматы» не было: переоснащение армии — многослойный и не быстрый процесс. Defence24 публикуют выдумки о Т-14 из зависти, поскольку польская танковая промышленность уже прекратила существование, и Варшава с наценкой покупает танки у стран НАТО.

«Их танковая промышленность угроблена. <...> Хотя поляки не говорят об этом вслух, они чувствуют, что их держат за людей второго сорта. Передовые страны НАТО подсовывают им старую, отработанную технику, а заставляют платить, как за новую. Эта зависть, ревность и заставляет их публиковать подобные материалы», — резюмировал обозреватель.

По словам Литовкина, Т-14 сейчас проходит длительные испытания по всем характеристикам, которые позволят разработчикам внести коррективы в случае их необходимости до начала серийного выпуска. Но уже в 2021 году в войска поступит целый батальон «Армат» из 40 бронемашин. Кроме того, недостаточно просто закупить военным новые танки, личный состав нужно переучивать ими пользоваться, отработать тактику взаимодействия с другими машинами и артиллерией.

Польские разработчики тем временем попытались сконструировать собственный танк-невидимку PL-01, однако, как констатирует телеканал «360», после 2015 года никаких новостей о подвижках проекта стелс-бронемашин не поступало: в Варшаве делают вид, что проект никогда не анонсировали.

Ранее стало известно, что в Т-14 планируют внедрить технологию искусственного интеллекта, которая будет анализировать информацию о происходящем на поле боя и о потенциальных целях.

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польша армата т-14 литовкин
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