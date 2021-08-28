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NASA перенесло запуск ракеты-носителя Falcon 9 на 29 августа

  /   Обновлено: 28 августа 2021 11:03
Технологии
NASA перенесло запуск ракеты-носителя Falcon 9 на 29 августа
twitter.com  /  SpaceX

Вашингтон, 28 августа. Запуск американского грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) на ракете-носителе Falcon 9 отложен на 29 августа из-за погодных условий, заявили в NASA.

Согласно информации, запланированный на субботу запуск грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX к МКС переносится на сутки ввиду неблагоприятных погодных условий.

Напомним, Cargo Dragon будет запущен при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ранее сообщалось, что встреча главы NASA Билла Нельсона с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным состоится сразу, как позволит ситуация с пандемией коронавируса.

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nasa falcon 9 dragon
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