Врач Малышева рассказала, что недомогание после прививки от COVID-19 не опасно

Москва, 28 августа. Ответ на вопрос об опасности гриппоподобного синдрома после вакцинации от коронавируса озвучили ведущие программы «Жить здорово» в рубрике «Совет за минуту».

Наиболее распространенной реакцией на прививку считаются слабость, ломота в мышцах и небольшое повышение температуры. Медики отмечают, что у пациентов после процедуры возникают схожие с гриппом и ОРВИ симптомы, которые быстро проходят, отметил врач-иммунолог Андрей Продеус. Важно учитывать, что прививка не значит введение человеку COVID-19. Следовательно, он не представляет опасности для других людей в состоянии недомогания.

«В период сразу после вакцины вы можете заболеть сами. Если у вас температура поднялась, мы советуем остаться дома и выпить жаропонижающее. Если все нормализовалось — это гриппоподобная ситуация, если вы продолжите болеть, значит, вы заболели либо самим коронавирусом, либо любой другой респираторной вирусной инфекцией», — рассказала ведущая программы Елена Маылшева.

Вакцинация от коронавируса является эффективным средством профилактики заболевания. Сейчас основной группой риска в условиях COVID-19 остаются пенсионеры. Петербургские медики начнут обзванивать пожилых граждан с целью пригласить их на процедуру.