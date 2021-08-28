Юлия Пересильд обеспокоена отсутствием предложений выйти замуж

Москва, 28 августа. Актриса Юлия Пересильд мечтает обрести семейное счастье, но предложения руки и сердца ей пока не поступали. Этим артистка сильно обеспокоена.

Знаменитость призналась, что завидует людям, которые долго живут вместе. Она о таком только мечтает. Как отметила Пересильд, просчитать это невозможно.

«Здесь стратегию не простроить, это что-то божественное. К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: «Пошли замуж!», — сказала 36-летняя актриса в интервью Psychologies.

Она добавила, что у нее было много комплексов, что ее избранник — режиссер Алексей Учитель — женатый мужчина. Однако это не помешало ей родить от него двух дочерей.

«Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я не испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми», — добавила кинозвезда.

В последнее время поклонники артистки подозревают, что Юлия Пересильд рассталась с Алексеем Учителем. Звезды кино не комментирую свою личную жизнь. Но ходят слухи, что режиссер ушел к разведенной Кристине Асмус.