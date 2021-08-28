ФАН добивается запрета MBK PRODUCTIONS LIMITED Ходорковского в РФ

Лондонская компания Михаила Ходорковского MBK IP UK LIMITED поменяла название на MBK PRODUCTIONS LIMITED на фоне ликвидаций и запретов структур олигарха в России. ФАН просит Генпрокуратуру обратить внимание на работу организации, которую пытаются спрятать за сменой вывески, так как она тесно связана с запрещенными проектами Ходорковского и может быть также признана нежелательной.

В Москве 25 августа состоялось открытие избирательного штаба Андрея Пивоварова. Аналогичное мероприятие ожидается также в Краснодаре и, возможно, других городах России. Соратники Пивоварова по «Открытой России»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) не надеются на победу, однако считают важным продолжать политическую активность.

Доступных форматов работы структур Ходорковского осталось немного — за последние полгода проекты бежавшего за границу экс-главы ЮКОСа были запрещены либо свернуты. Напомним, движение «Открытая Россия», исполнительным директором которого был Андрей Пивоваров, а основателем Михаил Ходорковский, 27 мая заявило о самоликвидации. Все отделения «Открытки» в регионах закрыты, члены движения исключены, а членство аннулировано во избежание уголовного преследования. 29 мая против самого Пивоварова было возбуждено уголовное дело по статье 284 УК РФ (осуществление работы нежелательной организации).

wikipedia.org / Владислав Постников / CC BY 4.0

Ряд других структур экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского 30 июня текущего года были признаны нежелательными на территории России. Реестр пополнили британские Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России»), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд») и французский European Choice («Европейский выбор»). Как заявила Генпрокуратура, работа фондов угрожала основам конституционного строя.

«МБХ медиа» и «Открытые медиа», а также проект «Правозащита Открытки» были заблокированы Роскомнадзором 4 августа, а на следующий день объявили о прекращении работы. Издания работали над дестабилизацией обстановки в стране, транслируя позицию бежавшего в Британию олигарха. 5 августа Ходорковский пообещал продолжить вмешательство в политику России с учетом «новых рисков», и, судя по всему, его план более масштабен и реалистичен, нежели проведение в Госдуму малопопулярного Пивоварова.

Обойти правосудие

В регистре британских компаний 10 августа 2021 года появились данные о смене названия компании Ходорковского MBK IP UK LIMITED на MBK PRODUCTIONS LIMITED.

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Компания играет важную роль в работе структур Ходорковского. Согласно британской базе данных BizDb, на MBK IP UK LIMITED зарегистрирован товарный знак «Открытая Россия».

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Кроме того, компания MBK IP LIMITED официально выступает администратором личного сайта экс-главы ЮКОСа.

khodorkovsky.com /

Смена руководителей

Согласно данным регистрационной палаты Британии, с 2018 по 2021 год компанию MBK IP LIMITED возглавляла гражданка Франции Камилла Мехтиева.

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, «РАДИО СВОБОДА»2

Осенью 2020 года Мехтиева участвовала в проекте «Правозащиты Открытки» - «Школа судебной журналистики». В анонсе мероприятия женщина указана как доктор права, адвокат Парижской коллегии адвокатов. Кроме того, Камилла (Камалия) Мехтиева представляла дело ЮКОСА в Гааге, о чем сообщало «Радио Свобода» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

svoboda.org /

На следующий день после самороспуска «Открытой России», 28 мая 2021 года, Ходорковский поменял директора в MBK IP UK Limited, назначив гражданку Британии Наталью Шачкову.

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Шачкова – экс-директор британской компании «Открытая Россия» (Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной). Женщина также входила в совет правления Open Press OÜ - эстонской компании, на которую изначально были зарегистрированы «Открытые Медиа».

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Согласно данным BizDb, MBK IP UK LIMITED специализируется на средствах массовой информации. Можно предположить, что через эту компанию Ходорковский планирует продолжить финансировать подконтрольные ему издания.

Одним из них может оказаться новое СМИ Романа Баданина3 (включен в реестр физлиц, приравненных к СМИ-иноагентам). Напомним, экс-главред «Проекта»4 (признан нежелательным на территории РФ) принял решение о переводе сотрудников в Литву и запуске нового СМИ под названием «Агентство». При этом 20 августа 2021 года RT сообщил со ссылкой на источники, что Баданин ведет переговоры с представителями Ходорковского о финансировании.

Примечательно, что переименование МВК совпало с заявлением Баданина о переносе редакции в Литву, сделанным в августе текущего года. Не исключено, что сотрудники бывшего «Проекта» объединят усилия с Ходорковским для реализации нового антироссийского СМИ.

Трюк с переименованием проделывали не раз

Ходорковский и ранее использовал переименование организаций. Получив статус нежелательной в апреле 2017 года, британская «Открытая Россия» спустя полгода сменила название на Human Rights Project Management. Однако уже в ноябре того же 2017 года Генпрокуратура автоматически признала компанию нежелательной.

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Несмотря на повышенное внимание правоохранительных органов к структурам Ходорковского, экс-глава ЮКОСа находит способы работать на территории РФ через свои и подконтрольные структуры, а уже имеющиеся компании «прячет» под новыми названиями. Показательна ситуация с лондонской MBK IP UK LIMITED, или MBK PRODUCTIONS LIMITED. Фирма администрирует личный сайт Ходорковского. Кроме того, на нее зарегистрирован товарный знак «Открытая Россия». Компанией руководит директор нежелательной британской «Открытки», или Human Rights Project Management, Наталья Шачкова.

Чтобы пресечь работу деструктивных структур Ходорковского, ФАН обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать MBK PRODUCTIONS LIMITED нежелательной на территории РФ.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

3 Иностранный агент.

4 Признано нежелательным в России.