Верующих предупредили о запретах на 28 августа

Москва, 28 августа. Верующим россиянам рекомендуют соблюдать ряд запретов на Успение Пресвятой Богородицы, которое церковь отмечает 28 августа.

Праздник ознаменовал собой окончание Успенского поста. Поскольку в этом году Успение выпало на субботу, верующим разрешается включить в рацион рыбные и мясные блюда, а также молочную пищу.

Традиционно православные посещают на праздник церковь, где могут причаститься и исповедоваться. После службы принято устраивать торжественный обед с близкими людьми. Успение хорошо подходит для налаживания отношений с родными. Кроме того, в этот день рекомендует заниматься рукоделием и заготовкой солений.

Работы на земле 28 августа находятся под запретом, поэтому от дачного труда лучше отказаться. На Успение Пресвятой Богородицы не рекомендуется подстригать волосы и ногти, а также ходить в старой одежде или неудобной обуви.

Праздничный обед должен обойтись без алкоголя. Обижаться друг на друга, ругаться и сквернословить 28 августа тоже нельзя. Церковный устав не позволяет проводить на Успение церемонии венчания, однако воцерковленные жених и невеста могут сыграть светскую свадьбу в этот день, пишут Невские Новости.

На следующий день после Успения Пресвятой Богородицы, 29 августа, отмечается Ореховый Спас. ФАН опубликовал большой материал с приметами и традициями на эту дату.