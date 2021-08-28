«За мной побежал человек»: Полина Максимова рассказала о преследовании незнакомцем

Москва, 28 августа. Знаменитая актриса Полина Максимова в слезах рассказала о преследовании незнакомцем в центре Москвы. Кинодива была в ужасе и призвала поклонниц беречь себя.

Максимова возвращалась поздно домой. Несмотря на то что артистка живет в самом сердце столицы, она стала жертвой нападения. Раскрывать подробности пережитого ужаса знаменитость не стала, она описала только основные моменты истории.

«Мне сейчас очень страшно было. За мной на улице погнался человек. Не хочу рассказывать подробностей, но это очень страшно! Поэтому, девочки, я вас всех прошу, не ходите поздно вечером. Причем я была в центре Москвы! Я сворачивала домой», — сказала в Stories в Instagram звезда сериала «Деффчонки», призвав девушек беречь себя.

Артистка с трудом дышала, пересказывая историю на камеру. У Максимовой сейчас непростой период в жизни. Звезда кино тяжело переживает утрату брата, которого не стало весной этого года.

Ранее Полина Максимова встревожила поклонников, не выходя на связь с поклонниками. Через некоторое время она прервала молчание и сообщила о кончине брата. Что стало причиной смерти, актриса не уточнила.