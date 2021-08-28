Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 11:26
11:25
Происшествия
ФАН выяснил имя погибшего в ярославской больнице
11:23
Происшествия
Гвоздь из головы ребенка извлекли врачи города Казани
11:21
Наука
Найден дешевый способ определять молекулярные структуры
11:18
Происшествия
Ялтинский СК организовал проверку по факту возгорания в жилом доме
11:16
Происшествия
Последствия аварии с двумя погибшими в Карелии сняли на видео
11:15
Общество
BTS и рэперша Megan Thee Stallion выпустили ремикс на трек Butter
11:15
Экономика
Депутат ГД Жигарев предложил вывести из оборота металлические деньги
11:14
Происшествия
Следствием названы причины пожара в Прикамье, в котором погибло несколько детей
11:13
Армия
Пекин направил протест Вашингтону из-за прохода кораблей ВМС США близ Тайваня
11:08
Общество
ФАН добивается запрета MBK PRODUCTIONS LIMITED Ходорковского в РФ
Все новости

Гранатометный комплекс АГС-40 «Балкан» готов к серийному выпуску
Армия
Гранатометный комплекс АГС-40 «Балкан» готов к серийному выпуску
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 августа. Противопехотный гранатомет АГС-40 «Балкан» завершил государственные испытания и готов к серийному производству, заявил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин.

По словам Кочкина, предприятие начнет серийный выпуск новейшего 40-мм гранатомета «Балкан» после решения Минобороны РФ о его закупке.

Гранатометный комплекс АГС-40 «Балкан» был разработан для российской армии как замена АГС-17 «Пламя» и АГС-30. Новинка предназначена для ликвидации живой незащищенной вражеской силы, а также пехоты противника, находящейся в полевых укрытиях.

Максимальная дальность стрельбы гранатомета «Балкан» — 2,5 тысячи метров, а скорострельность составляет 400 выстрелов в минуту.

Ранее исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и самолеты марки «Су» могут вооружить новой неуправляемой ракетой С-13Б.

Также сообщалось, что в России уже создан первый опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями. Он может работать в двух режимах, активном и пассивном, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Гранатометный комплекс АГС-40 «Балкан» готов к серийному выпуску
гранатомет техмаш балкан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru