Гранатометный комплекс АГС-40 «Балкан» готов к серийному выпуску

Москва, 28 августа. Противопехотный гранатомет АГС-40 «Балкан» завершил государственные испытания и готов к серийному производству, заявил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин.

По словам Кочкина, предприятие начнет серийный выпуск новейшего 40-мм гранатомета «Балкан» после решения Минобороны РФ о его закупке.

Гранатометный комплекс АГС-40 «Балкан» был разработан для российской армии как замена АГС-17 «Пламя» и АГС-30. Новинка предназначена для ликвидации живой незащищенной вражеской силы, а также пехоты противника, находящейся в полевых укрытиях.

Максимальная дальность стрельбы гранатомета «Балкан» — 2,5 тысячи метров, а скорострельность составляет 400 выстрелов в минуту.

Ранее исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и самолеты марки «Су» могут вооружить новой неуправляемой ракетой С-13Б.

Также сообщалось, что в России уже создан первый опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями. Он может работать в двух режимах, активном и пассивном, передает телеканал «360».