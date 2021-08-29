Эксперт по детскому сну рассказала, как помочь ребенку наладить режим перед школой

Эксперт по детскому сну, основательница центра детского сна «Доктор Мама» Юлия Доманова в беседе с ФАН рассказала, как перед 1 сентября помочь ребенку наладить режим.

По словам специалиста, в первую очередь следует обратить внимание на разницу между существующим режимом и тем, который нужен к моменту, когда ребенок пойдет в детский сад или школу.

«Чем больше разница, тем раньше нужно готовиться. Например, если ребенку нужно будет вставать в школу в 7:00, а он просыпается в 10:00, то резко сдвинуть его режим не получится. Организм не сможет так быстро перестроиться, ребенок будет недосыпать», — рассказала Юлия Доманова.

Собеседница агентства отметила, что в идеале нужно делать сдвиг на полчаса раз в три-четыре дня, и тогда он будет плавным.

«Если разница — три часа, то нужно произвести пять сдвигов. Пять умножить на три — 15 дней, то есть две недели. Также нужно учесть период адаптации и заложить некоторое количество дней, чтобы ребенок пожил в новом режиме, а не сразу пошел в школу или сад», — рекомендует эксперт.

Режим — это не только про подъем в определенное время, это еще и наполнение дня, которое также нужно строго поддерживать, обращает внимание Доманова.

«Проснулись, почистили зубы, позавтракали, заправили кровать. Это нужно делать всегда, несмотря на то, что сейчас, например, каникулы. Недопустимо, при условии, что совсем скоро нужно будет идти в детский сад или школу, встать и час смотреть мультики, например. Это дезориентирует ребенка, он потом не поймет, что с этим делать», — подчеркнула специалист.

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Перед началом учебного года также не мешает начать заниматься, советует Юлия Доманова.

«Не очень усердно: сказки почитать, книжечки, посчитать легкие примеры. Просто чтобы ребенок начал привыкать к этому. И, конечно, нужно рассказывать, как в детском саду или школе будет хорошо, чтобы снять напряжение и беспокойство. Можно сказать ребенку, что вы видели его воспитательницу или учительницу и она его очень ждет. Тогда ребенок тоже будет ждать возвращения», — поделилась мнением эксперт по детскому сну.

В завершение специалист сказала, что дома нужно создать такой режим, при котором к моменту, когда зазвенит будильник, ребенок уже выспится. Для этого важно ложиться в одно и то же время таким образом, чтобы ребенку хватало времени выспаться.

«Ориентируйтесь на индивидуальные особенности чада. Кто лучше родителей знает, сколько ребенку нужно сна, чтобы активно провести день?» — подытожила Юлия Доманова.

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