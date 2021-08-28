Два жителя Японии скончались после вакцинации препаратом Moderna

Токио, 28 августа. Вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом Moderna закончилась летальным исходом для двух жителей Японии. Об этом сообщило издание Reuters.

Известно также, что дозы вакцин, которые получили погибшие, входили в отозванную партию препарата Moderna. Министерство здравоохранения Японии приняло решение о запрете около 1,63 миллиона доз препарата из-за обнаружения посторонних примесей в составе.

Сведения об обнаруженных материалах находятся на стадии изучения. В связи с этим вакцинация населения была остановлена на неопределенный срок.