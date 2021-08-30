Три человека погибли в аварии с цементовозом под Волгоградом

Волгоград, 30 августа. Страшная авария с участием цементовоза на федеральной трассе P-22 «Каспий» унесла жизни троих человек. Еще двое с тяжелыми травмами доставлены в медучреждение. По предварительным данным, причиной ДТП стал неудачный обгон.

«Водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь со стороны Москвы, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с цементовозом. Три пассажира Toyota погибли на месте ДТП, водители обоих транспортных средств с тяжелыми травмами доставлены в больницу», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Столкновение произошло ранним утром на 717-м километре автодороги. На снимках, предоставленных пресс-службой ГИБДД, видно, что в результате аварии легковой автомобиль получил значительные механические повреждения.

гибдд.рф / Пресс-служба ГИБДД по Вологодской области

Ранее ФАН сообщал, что в Йошкар-Оле несовершеннолетний мотоциклист сбил двух пожилых пешеходов. Установлено, что юноша не имел водительских прав и опыта управления двухколесным транспортным средством.