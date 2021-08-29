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Ночной пожар в многоэтажке Великого Новгорода унес жизнь пенсионера
Происшествия
Ночной пожар в многоэтажке Великого Новгорода унес жизнь пенсионера
Невские Новости  / 

Великий Новгород, 29 августа. Поздней ночью минувшей субботы в центре Великого Новгорода загорелся многоэтажный дом. Огонь охватил квартиру, расположенную на четвертом этаже. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:47. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать часть жильцов близлежащих квартир. Из горящего помещения удалось вызволить и 86-летнюю хозяйку. По окончании ликвидации пожара внутри был обнаружен погибший супруг спасенной женщины. Им оказался 86-летний пенсионер.

«На момент прибытия пожарных подразделений горела квартира на четвертом этаже дома, наблюдалось сильное задымление. Пожарными спасена женщина 1935 года рождения, с признаками отравления угарным газом она передана бригаде скорой медицинской помощи. Обнаружен погибший мужчина 1935 года рождения. Эвакуированы восемь человек», — отмечается в сообщении.

В ночь на 28 августа в Ялте горел жилой многоквартирный дом. Площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, из дома пришлось эвакуировать жильцов.

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