Ночной пожар в многоэтажке Великого Новгорода унес жизнь пенсионера

Великий Новгород, 29 августа. Поздней ночью минувшей субботы в центре Великого Новгорода загорелся многоэтажный дом. Огонь охватил квартиру, расположенную на четвертом этаже.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:47. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать часть жильцов близлежащих квартир. Из горящего помещения удалось вызволить и 86-летнюю хозяйку. По окончании ликвидации пожара внутри был обнаружен погибший супруг спасенной женщины. Им оказался 86-летний пенсионер.

«На момент прибытия пожарных подразделений горела квартира на четвертом этаже дома, наблюдалось сильное задымление. Пожарными спасена женщина 1935 года рождения, с признаками отравления угарным газом она передана бригаде скорой медицинской помощи. Обнаружен погибший мужчина 1935 года рождения. Эвакуированы восемь человек», — отмечается в сообщении.

В ночь на 28 августа в Ялте горел жилой многоквартирный дом. Площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, из дома пришлось эвакуировать жильцов.