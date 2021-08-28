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Политолог Бондаренко исключил возможность размещения американских войск на Украине
Политика
Политолог Бондаренко исключил возможность размещения американских войск на Украине
pixabay.com

Киев, 28 августа. Размещение американского контингента на территории Украины противоречит Конституции. Об этом политолог Кость Бондаренко рассказал журналистам.

Экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин ранее выступил за присутствие военных США на Украине. По его словам, президенту Владимиру Зеленскому следует обсудить этот вопрос с американским коллегой Джо Байденом на встрече, которая состоится 31 августа в Вашингтоне.

«Дело в том, что для начала Климкину нелишним было бы почитать Конституцию Украины, которая запрещает размещение в стране военных баз других государств», — отметил Бондаренко.

Тема размещения американского контингента не будет озвучена на встрече лидеров 31 августа, уверен эксперт. По мнению политолога, экс-президенту Украины Петру Порошенко предстоит ответить перед трибуналом за решение позволить войскам США находиться на Яворовском полигоне под видом учений.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что американская сторона не посылала сигналов о возможном переносе встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Владимир Зеленский отправится в США 30 августа.

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украина сша климкин бондаренко
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