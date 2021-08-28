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Топ-5 знаменитостей, которые ушли в монастырь
Общество
Топ-5 знаменитостей, которые ушли в монастырь
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Несколько дней назад стало известно, что звезда фильма «Обыкновенное чудо» Екатерина Васильева ушла в монастырь. Почему артистка приняла такое решение? Об этом никто не сообщает, но известно, что Васильева — набожный человек. Ее сын Дмитрий Рощин много лет служит священником в одном из храмов столицы.

ФАН публикует топ-5 знаменитостей, которые выбрали служение Богу вместо карьеры.

Леонид Каюров

Леонид Каюров — единственный сын известного советского артиста Юрия Каюрова, исполнителя роли Ленина, пошел по стопам своего отца — играл в театре. В юном возрасте он добился успехов в своем деле и становился все популярнее. Его приглашали в проекты многие режиссеры, однако в один момент Каюров оставил актерскую карьеру и ушел в монастырь. До сих пор никому не известны причины этого решения.

Ирина Чериченко

Актриса Ирина Чериченко начала актерскую карьеру в середине 80-х, но только благодаря фильму «Завтра была война» к ней пришла популярность. На какое-то время Чериченко оставляла работу и уходила в монастырь, но потом вновь вернулась в кино.

Топ-5 знаменитостей, которые ушли в монастырь
Кадр из фильма «Девушка с косой»  / 

Елена Укращенок

Актриса Елена Укращенок стала известна после роли Вирджинии Ренуар в фильме «Ищите женщину» в 1983 году. Для нее открывались широкие карьерные горизонты, но Укращенок поняла, что профессия не приносит ей никакого удовольствия. Актриса посвятила жизнь религии и филантропии. Ей несколько раз поступало предложение вернуться в кино, но реанимировать карьеру она не смогла. Сегодня Укращенок помогает в реабилитации алко- и наркозависимых по христианской программе.

Елена и Александр Михайловы

Актеры Елена и Александр Михайловы вместе играли на сцене Центрального детского театра. В конце 80-х они решили оставить актерскую карьеру, чтобы посвятить себя вере. В 1987 году они окончательно объявили о своем уходе со сцены, такое решение вызвало у коллег и поклонников разочарование. Вскоре пара начала исполнять духовные песни, они записали несколько аудиоальбомов по благословению патриарха Алексия II.

Ольга Гобзева

Актриса Ольга Гобзева пользовалась большой любовью у зрителей и режиссеров. Самые известные ее роли — поэтесса в фильме «Однажды 20 лет спустя», Ася в картине «Портрет жены художника», журналистка в «Крыльях». Ее карьера могла быть блестящей, но Гобзева решила оставить кино и отправилась в монастырь. Сейчас актриса возглавляет координационный совет женских благотворительных организаций Русской православной церкви.

Ранее кинорежиссер, сценарист, продюсер Дмитрий Корявов признался, что решение Екатерины Васильевой уйти в монастырь вовсе не ошеломило его. Корявов также сказал, что считает его своеобразной ступенью в жизни.

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