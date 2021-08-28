Жену Владимира Стеклова выписали из больницы

Москва, 28 августа. Супруга актера Владимира Стеклова Ирина Дерягина сообщила корреспонденту ФАН, что ее выписали из больницы после долговременного лечения.

Артиста госпитализировали с коронавирусом в конце июля, а его жена попала в больницу через некоторое время после мужа. Сначала она пыталась лечиться от COVID-19 дома, но это не дало ощутимых результатов.

Поскольку состояние Дерягиной не было критическим, реанимационные мероприятия не проводились. Жена Стеклова дышала через кислородную маску — аппарат ИВЛ ей не потребовался.

«Сейчас я дома, восстанавливаюсь», — поделилась супруга актера с ФАН.

Самого Владимира Стеклова выписали из больницы, когда его жена еще находилась в медицинском учреждении. После коронавируса он чувствовал слабость и продолжал восстановление дома. При этом Дерягина говорила, что во время нахождения в больнице ее муж обдумывал план побега.