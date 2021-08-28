Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 11:26
11:25
Происшествия
ФАН выяснил имя погибшего в ярославской больнице
11:23
Происшествия
Гвоздь из головы ребенка извлекли врачи города Казани
11:21
Наука
Найден дешевый способ определять молекулярные структуры
11:18
Происшествия
Ялтинский СК организовал проверку по факту возгорания в жилом доме
11:16
Происшествия
Последствия аварии с двумя погибшими в Карелии сняли на видео
11:15
Общество
BTS и рэперша Megan Thee Stallion выпустили ремикс на трек Butter
11:15
Экономика
Депутат ГД Жигарев предложил вывести из оборота металлические деньги
11:14
Происшествия
Следствием названы причины пожара в Прикамье, в котором погибло несколько детей
11:13
Армия
Пекин направил протест Вашингтону из-за прохода кораблей ВМС США близ Тайваня
11:08
Общество
ФАН добивается запрета MBK PRODUCTIONS LIMITED Ходорковского в РФ
Все новости

Жену Владимира Стеклова выписали из больницы

  /   Обновлено: 28 августа 2021 10:33
Общество
Жену Владимира Стеклова выписали из больницы
Prt Scr youtube.com  /  Прямой эфир

Москва, 28 августа. Супруга актера Владимира Стеклова Ирина Дерягина сообщила корреспонденту ФАН, что ее выписали из больницы после долговременного лечения.

Артиста госпитализировали с коронавирусом в конце июля, а его жена попала в больницу через некоторое время после мужа. Сначала она пыталась лечиться от COVID-19 дома, но это не дало ощутимых результатов.

Поскольку состояние Дерягиной не было критическим, реанимационные мероприятия не проводились. Жена Стеклова дышала через кислородную маску — аппарат ИВЛ ей не потребовался.

«Сейчас я дома, восстанавливаюсь», — поделилась супруга актера с ФАН.

Самого Владимира Стеклова выписали из больницы, когда его жена еще находилась в медицинском учреждении. После коронавируса он чувствовал слабость и продолжал восстановление дома. При этом Дерягина говорила, что во время нахождения в больнице ее муж обдумывал план побега.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жену Владимира Стеклова выписали из больницы
актер дерягина стеклов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru