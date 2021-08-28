Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 14:27
14:26
Общество
Астролог Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет с деньгами в сентябре
14:24
Общество
Число жертв взрыва на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13. События дня
14:24
Общество
Составлен список вредных советов для путешествующих самолетом
14:24
Общество
Министр науки России не поддержал отмену ЕГЭ для гуманитариев
14:21
Общество
Оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию
14:20
Происшествия
Три человека погибли при столкновении легковушки с бетонным забором в Новосибирске
14:17
Происшествия
Бабушка убитой в Тюмени школьницы хочет максимально возможного наказания для задержанного
14:13
Экономика
Автолюбителям посоветовали заранее подготовиться к осени
14:12
Происшествия
Водители с битами устроили драку на улице Ватутина в Новосибирске
14:09
Политика
«Жалкое» фото Байдена на пресс-конференции по Афганистану возмутило британцев
Все новости

Юный мотоциклист едва не отправил пожилых пешеходов на тот свет в Марий Эл
Происшествия
Юный мотоциклист едва не отправил пожилых пешеходов на тот свет в Марий Эл
pxhere.com  / 

Йошкар-Ола, 28 августа. Поздней ночью в пригороде столицы Республики Марий Эл произошло ДТП с участием мотоцикла. Под колесами транспортного средства, которым управлял несовершеннолетний, оказались два пешехода.

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции установили, что 16-летний подросток не имел даже элементарных навыков управления мотоциклом. Питбайк, на котором юноша протаранил пешеходов 58 и 62 лет, принадлежал его отцу. С травмами различной степени тяжести водитель двухколесного транспортного средства и один из пешеходов были доставлены в медучреждение. Третий участник ДТП отделался лишь ссадинами.

За управление мотоциклом без прав в отношении несовершеннолетнего жителя Йошкар-Олы был составлен административный протокол. Наказания не избежал и отец мальчика, который ответит перед законом за передачу несовершеннолетнему управления транспортным средством.

Аналогичный случай произошел 28 августа в Санкт-Петербурге. Там 14-летний мотоциклист не справился с управлением и протаранил легковушку. С различными травмами он был госпитализирован.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Юный мотоциклист едва не отправил пожилых пешеходов на тот свет в Марий Эл
россия дтп мотоцикл йошкар-ола
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru