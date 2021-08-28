Юный мотоциклист едва не отправил пожилых пешеходов на тот свет в Марий Эл

Йошкар-Ола, 28 августа. Поздней ночью в пригороде столицы Республики Марий Эл произошло ДТП с участием мотоцикла. Под колесами транспортного средства, которым управлял несовершеннолетний, оказались два пешехода.

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции установили, что 16-летний подросток не имел даже элементарных навыков управления мотоциклом. Питбайк, на котором юноша протаранил пешеходов 58 и 62 лет, принадлежал его отцу. С травмами различной степени тяжести водитель двухколесного транспортного средства и один из пешеходов были доставлены в медучреждение. Третий участник ДТП отделался лишь ссадинами.

За управление мотоциклом без прав в отношении несовершеннолетнего жителя Йошкар-Олы был составлен административный протокол. Наказания не избежал и отец мальчика, который ответит перед законом за передачу несовершеннолетнему управления транспортным средством.

Аналогичный случай произошел 28 августа в Санкт-Петербурге. Там 14-летний мотоциклист не справился с управлением и протаранил легковушку. С различными травмами он был госпитализирован.