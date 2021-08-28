Гвоздь из головы ребенка извлекли врачи города Казани

Казань, 28 августа. В Татарстане медики спасли ребенка, который упал головой на основание большого гвоздя. Историей необычной операции специалисты Детской республиканской клинической больницы поделились на официальной странице учреждения в Instagram.

На снимках видно, что металлический предмет пробил череп пациента и неглубоко вошел вглубь мозгового отдела. Дальнейшему продвижению гвоздя помешала круглая шляпка.

«Как рассказали родители ребенка, все произошло внезапно. Ребенок сидел в магазине на металлической рейке. Одно неловкое движение и он упал, ударился затылком о пол, где лежал гвоздь. Результат — ребенок получил проникающее ранение инородным телом в левой теменной доле», — пояснили сотрудники медучреждения.

instagram.com / drkb_kazan

Благодаря грамотным и оперативным действиям врачей больницы, пациента удалось спасти. Так как гвоздь вошел неглубоко, жизненно-важные отделы мозга не были задеты и повреждены. В ходе операции медики извлекли инородный предмет из головы и закрыли образованное им отверстие в черепе.

В настоящее время ребенок идет на поправку. Его здоровью ничто не угрожает.

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