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Гвоздь из головы ребенка извлекли врачи города Казани
Происшествия
Гвоздь из головы ребенка извлекли врачи города Казани
pixabay.com  /  Rachel Burkum

Казань, 28 августа. В Татарстане медики спасли ребенка, который упал головой на основание большого гвоздя. Историей необычной операции специалисты Детской республиканской клинической больницы поделились на официальной странице учреждения в Instagram.

На снимках видно, что металлический предмет пробил череп пациента и неглубоко вошел вглубь мозгового отдела. Дальнейшему продвижению гвоздя помешала круглая шляпка.

«Как рассказали родители ребенка, все произошло внезапно. Ребенок сидел в магазине на металлической рейке. Одно неловкое движение и он упал, ударился затылком о пол, где лежал гвоздь. Результат — ребенок получил проникающее ранение инородным телом в левой теменной доле», — пояснили сотрудники медучреждения.

Гвоздь из головы ребенка извлекли врачи города Казани
instagram.com  / drkb_kazan

Благодаря грамотным и оперативным действиям врачей больницы, пациента удалось спасти. Так как гвоздь вошел неглубоко, жизненно-важные отделы мозга не были задеты и повреждены. В ходе операции медики извлекли инородный предмет из головы и закрыли образованное им отверстие в черепе. 

В настоящее время ребенок идет на поправку. Его здоровью ничто не угрожает.

Ранее ФАН сообщал, что в пригороде Нижнего Новгорода коровы напали на пастуха и нанесли ему травмы, несовместимые с жизнью. Тело погибшего правоохранители нашли лишь спустя неделю.

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