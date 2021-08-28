The National Interest: F-15EX выглядит неудачником на фоне российских истребителей

Вашингтон, 28 августа. Американский истребитель F-15EX выглядит неудачником на фоне современных крылатых машин российского и китайского производства, считают аналитики из США.

Инженеры из Соединенных Штатов применили в конструкции модернизированного варианта F-15 множество нововведений, присущих истребителям следующего поколения, отметил американский военный эксперт Крис Осборн в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он уточнил, что самолет оснащен современными системами радиоэлектронной борьбы, мощным радаром с активной решеткой, передовой бортовой электроникой и возможностью в перспективе использовать гиперзвуковое вооружение. Тем не менее крылатая машина имеет существенный недостаток, подчеркнул автор материала.

Несмотря на то, что F-15EX приближен по характеристикам к пятому поколению, он не обладает такими же показателями радиолокационной малозаметности, как F-22 или F-35, отметил Осборн. По его словам, сторонники истребителя говорят о том, что модифицированный вариант обладает множеством преимуществ, способных сделать его грозной силой в небе, однако журналист усомнился в том, что самолет действительно сможет составить конкуренцию российскому Су-57 или китайскому J-20, на фоне которых он выглядит неудачником.

Twitter / @48FighterWing

F-15EX может быть применен в ходе крупного вооруженного конфликта в случае, если он будет оборудован бортовой электроникой на основе искусственного интеллекта, более чувствительными радарами и системами наведения большой дальности, отметил Осборн, сославшись на мнение ряда экспертов. Тем не менее, как он считает, вопрос использования истребителя упирается в его недостаточную малозаметность, ввиду чего он не сможет сравниться по эффективности с тем же F-35, из-за чего нет смысла сокращать парк этих самолетов в пользу менее боеспособных, но не менее дорогих F-15EX.

Ранее индийские аналитики заявили, что российский истребитель пятого поколения Су-57 станет мировым лидером в области военной авиации после того, как инженеры наделят его «сверхспособностями». По их мнению, двухместная версия самолета значительно повысит его популярность на международном рынке вооружений.

Кроме того, китайские эксперты признали Су-57 серьезной угрозой для Соединенных Штатов, передает телеканал «360». По их словам, о невероятной опасности самолета говорит тот факт, что американцы начали использовать его внешность в ходе учений для имитации атак вражеской авиации.