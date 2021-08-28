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«Этот день в истории». Что произошло 28 августа, праздники, факты, люди

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:04
Общество

Вечные путешественники, романтики больших дорог. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают дальнобойщики, чья работа связана с перевозкой грузов на дальние расстояния. Про себя они всегда говорят, что вождение для них — это не работа, а образ жизни. Они понимают друг друга без слов, общаясь сквозь стекло кабины взглядами и жестами, смысл которых скрыт от обычных людей. Знаменитая песня группы Високосный год «Тихий огонек» однажды стала саундтреком сериала «Дальнобойщики», и мгновенно превратилась в гимн каждого представителя этой тяжелой, но важной профессии. Пожелаем водителям большегрузов ровной дороги, отличной зарплаты и скорейшего отпуска. 

В последние выходные лета отмечают один из самых необычных природоохранных праздников — Ночь летучих мышей. Да, не день, а именно ночь, ведь именно в это время суток рукокрылые ведут самый активный образ жизни. Главная цель этого праздника — привлечь внимание общественности к проблемам летучих мышей и их охране, а также развенчать все существующие мифы вокруг этих зверьков. Многие люди до сих пор испытывают неоправданный суеверный страх перед рукокрылыми и могут проявлять жестокость к ним из-за своих предубеждений.

28 августа отмечают «Спожинки» — радостный и важный праздник для всех фермеров. В этот день заканчивается жатва, уборка и переработка пшеницы, ячменя и других зерновых культур.

 

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