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Высокожирная пища оказалась опасна для умственных способностей человека

  /   Обновлено: 28 августа 2021 10:18
Общество
Высокожирная пища оказалась опасна для умственных способностей человека
pixabay.com  /  hellosoyeon

Москва, 28 августа. Употребление продуктов с большим содержанием жиров может спровоцировать временное снижение умственных способностей, выяснили ученые из Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле.

Высокожирной пищей считаются бургеры, пицца, чипсы, жареная картошка, бутерброды, плов, шашлык, сосиски, котлеты, пирожные, кремовые торты и салаты на майонезной основе. Выводы о вреде таких продуктов для когнитивных способностей удалось доказать с помощью исследования на крысах. Грызунов кормили жирной пищей, в результате чего они прибавили в весе и продемонстрировали худшие показатели в тестах на умственные способности.

Согласно выводам исследователей, указанная пища препятствует поступлению глюкозы в мозг. Из-за этого мыслительный орган вынужден питаться получаемыми из жиров кетоновыми телами, что тормозит мозговую активность, передает «Пятый канал».

Стимулировать работу мыслительного органа помогут орехи, жирная рыба и растительные масла. Мозг должен получать селен, магний и цинк, рассказала диетолог Маргарита Макуха.

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продукты диетолог ум
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