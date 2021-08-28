Исследователи Арктики открыли самый северный остров на Земле

Копенгаген, 28 августа. Группа западных ученых сделала необычное открытие во время экспедиции на север Гренландии.

Экспедиция ученых направилась в самую северную часть острова. Во время работ они обнаружили неизвестную ранее часть суши, пишет Reuters.

Никто из исследователей не ожидал, что им удастся обнаружить новый остров, признался руководитель исследовательского центра Арктической станции в Гренландии Мортен Раш. По его словам, размер суши составляет порядка 30 метров.

Новый участок земли, состоящий из ила и ледниковых отложений, решили назвать «Qeqertaq Avannarleq». С гренландского это означает «самый северный остров».

Размер острова составляет около 30 метров, он состоит из морского дна ила и морены. Ученые рекомендовали его назвать «Qeqertaq Avannarleq», что в переводе с гренландского значит «самый северный остров».

Не так давно группа западных геологов выдвинула новое объяснение происхождению Исландии. По их мнению, она может быть частью затонувшего суперконтинента Пангея.