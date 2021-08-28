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Когнитивные способности улучшаются у мужчин и женщин старше 58 лет

  /   Обновлено: 28 августа 2021 10:10
Наука
Когнитивные способности улучшаются у мужчин и женщин старше 58 лет
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Вашингтон, 28 августа. Долгое время считалось, что когнитивные способности с годами ухудшаются. Ученые Джорджтаунского университета в США доказали обратное.

Специалисты запустили эксперимент, в котором приняли участие 702 человека в возрасте от 58 до 98 лет. Исследователи анализировали три компонента внимания, необходимые для предупреждения, ориентирования и исполнительного торможения. Их можно увидеть на примере вождения автомобиля.

При приближении к перекрестку человек выражает предупреждение. Благодаря ориентированию он может быстро переключиться на пешехода или другой внезапно появившийся объект. Исполнительное торможение позволяет не отвлекаться на внешние факторы и сконцентрироваться на вождении.

С возрастом у человека ухудшается лишь способность к предупреждению. Ориентирование и исполнительное торможение, напротив, могут улучшиться, заявили американские исследователи. Чтобы продлить жизнь, пожилым людям следует пересмотреть свои взгляды на питание. Желательно включить в него орехи.

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