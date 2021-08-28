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СК не подтвердил информацию о визите силовиков в отель Линдеманна

  /   Обновлено: 28 августа 2021 10:11
Происшествия
СК не подтвердил информацию о визите силовиков в отель Линдеманна
wikipedia.org  /  Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Завидово, 28 августа. В СК Тверской области пока ничего не знают о том, что силовики приходили в номер отеля Линдеманна. Полиция еще не дала обратной связи.

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сейчас находится в России. Певец остановился в Завидово в Тверской области.

Одним из предположений о причине визита региональных правоохранителей было то, что Линденманн использовал Эрмитаж в качестве площадки для проведения съемок своего музыкального клипа, нарушив тем самым договор об эксплуатации музейных изображений. В связи с этим руководство Эрмитажа направляло претензию в адрес Линдеманна.

Солист Rammstein приехал в Россию в связи с выступлением на московском фестивале «Спасская башня», который состоится 4 и 5 сентября. Концерт пройдет на Красной площади. Фронтмен немецкой рок-группы появится на сцене в качестве хедлайнера фестиваля, сообщили организаторы мероприятия.

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