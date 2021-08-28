Политолог о достижениях Зеленского на посту президента: У него трусливый подход

Пассивное поведение стало визитной карточкой президента Украины Владимира Зеленского. Он стремится совершать как можно меньше резких движений, оставлять все как есть. Можно назвать это дальновидностью, но точнее будет назвать такой подход трусливым. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Достижения Зеленского

Своими главными достижениями Зеленский считает движение страны к субъектности и уважение Украины другими государствами.

«Я делаю все, чтоб нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтоб считались с нашим мнением, чтоб мы были субъектом», — заявил он.

Зеленский добавил, что Украина «точно субъективируется». Своими достижениями президент назвал и то, что украинская армия является одной из самых сильных в Европе и что в стране развивается инфраструктура.

Были надежды

Как отметил Евгений Валяев, Владимир Зеленский во время предвыборной кампании активно играл на настроениях людей, уставших от милитаристской патетики политиков постмайданной Украины. На фоне Петра Порошенко, который был в плане идеологии, в первую очередь, президентом Запада страны, Зеленский казался политиком, который должен объединить Украину, снизив градус противостояния между Востоком и Западом Украины. На первых порах это выглядело именно так, ведь Зеленский не стеснялся своего русского языка и даже выступал против запрета въезда в страну российских деятелей культуры. Эти сигналы давали повод надеяться, что президентом Украины станет более прагматичный политик.

«Никогда не существовало реальных поводов рассматривать Зеленского в качестве политика, который был готов снизить градус противостояния между Россией и Украиной. Зеленский набирал свои первые политические очки за счет поддержки Евромайдана и украинской армии, также он всегда ставил цель вернуть Донбасс и Крым. Зеленский выглядел не таким явным представителем партии войны как Порошенко только на фоне самого Петра Порошенко. В остальном Зеленский является таким же прозападным и антироссийским политиком, которым был его предшественник», — пояснил Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Эксперт заметил, что никто не ждал от Зеленского шагов по моментальной деэскалации донбасского конфликта. Зеленский предсказуемо скопировал поведение Порошенко, оставив конфликт в замороженном состоянии. От Зеленского ждали другого поведения хотя бы по языковой политике: жители Востока страны надеялись, что он остановит вступление в силу дискриминационного по отношению к русскоязычным закона. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», фактически вводившего запрет на использование русского языка. Русский язык оказался под запретом на украинском ТВ, а также в сфере образования и госуправления.

«Решил ничего не трогать»

Валяев обратил внимание, что жители Востока Украины до последнего надеялись, что Зеленский заблокирует языковой закон своего предшественника — либо отменит его, либо сильно скорректирует — но этого не произошло. Зеленский, который стал президентом с крайне высоким рейтингом одобрения, очень боялся делать шаги, которые бы повлияли на его снижение. Языковой закон поддерживали представители Запада страны, а жители Востока винили в его принятии Петра Порошенко, который его и подписывал. Владимир Зеленский решил ничего не трогать. Такое пассивное поведение стало визитной карточкой Зеленского: он стремится совершать как можно меньше резких движений, оставлять все как есть. Можно сказать, что это дальновидность, но точнее будет назвать такой подход трусливым, уверен аналитик.

«Зеленский всегда оглядывается на свой рейтинг. Это, вероятно, обосновано тем, как закончил Петр Порошенко, принимавший решения, исходя из своего видения и не всегда опираясь на общественные настроения. Так как закончил Порошенко с очень плохими цифрами, то Зеленский, очевидно, не хочет повторять этот путь. В стремлении оберегать рейтинг Зеленский провел очень мало реформ. Сейчас он утверждает, что одного срока ему оказалось мало, чтобы закончить начатые дела. Проблема в том, что многое из того, что обещал Зеленский на предвыборной гонке, он даже не начинал. Если сравнивать период правления Зеленского с Порошенко, то окажется, что предыдущий президент выполнил куда больше предвыборных обещаний», — пояснил Евгений Валяев.

По его словам, от Зеленского люди ожидали снижения тарифов на коммунальные услуги и активную борьбу с коррупцией. Рост тарифов при нем продолжился, а борьба с коррупцией ограничилась кадровыми перестановками и созданием отдельных офисов по борьбе с ней, но никаких громких посадок не произошло. Уголовные дела Порошенко и Виктора Медведчука, например, связаны не с коррупцией, а с их политической деятельностью.

Ожидания и реальность

«Ожидания от первого президентского срока разбились о реальность, что привело к падению рейтинга Зеленского. Пока это падение не такое ощутимое: Зеленский остается номером один в украинской политике. Но следующие выборы для действующего президента будут более сложными. Свой рейтинг поправил Петр Порошенко, за которого готовы проголосовать почти 16% населения, за Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 15% украинцев, за Юлию Тимошенко почти 11%, Зеленский лидирует с 28,8%. В первом туре прошлых выборов Зеленский набрал 30,24%, а во втором разгромил Порошенко. На следующих выборах такой картины уже не будет, Зеленский будет испытывать проблемы уже в первом туре», — добавил Евгений Валяев.

По его словам, мы видим ходы Зеленского, направленные на борьбу с конкурентами в лице Порошенко и Медведчука. Первый мешает Зеленскому получить больше поддержки на Западе страны, а Медведчук — на Востоке Украины. Также заметно, что Зеленский понял электоральную важность тем Донбасса и Крыма: этими темами не обязательно плотно заниматься, но важно постоянно озвучивать. «Крымская платформа» больше нужна не для внешней картинки, а для внутренней аудитории. Зеленский все чаще заигрывает с патриотическими настроениями украинцев, дарит им надежду на позитивное разрешение этих кейсов.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Зеленский стремится сделать возвращение Крыма и Донбасса национальной мечтой и идеей, которая бы объединила страну, но украинцев, как показывают различные соцопросы, больше беспокоит рост коммунальных тарифов. В современных демократических государствах при открытых границах и при свободном интернете не может существовать какой-то одной национальной идеи. На постсоветском пространстве у людей существует аллергия на национальные идеи и государственную идеологию. У людей с 1991 года формировалась ценностная шкала, которая подразумевает сосуществование в обществе разных взглядов. А ведь мы говорим про украинское общество, которое, в зависимости от места проживания, имеет разные взгляды на свое прошлое и говорит на разных языках», — рассказал Евгений Валяев.

Сомнительное утверждение

Эксперт напомнил заявление Зеленского о том, что Украина при его правлении обрела субъектность и что это его важное достижение. Это очень сомнительное утверждение.

«Во-первых, Украина после развала Советского Союза как международный игрок никогда не теряла свою субъектность. Этого не случалось даже при Викторе Януковиче, на что, видимо, намекает Зеленский. Во-вторых, субъектность совсем не подразумевает наличие реальной независимости при выборе внешней политики. Просто до 2014 года этот выбор сильно зависел от настроений Москвы, а после 2014 года для Киева стали важны настроения Берлина и Вашингтона. Как показывает мировая политика, не всем странам обязательно иметь полную независимость в вопросах внешней политики. Небольшие страны готовы передавать этот функционал на аутсорсинг, как делают члены Евросоюза или союзники США в других частях света. Важнее, чтобы люди при таком подходе хорошо жили — чтобы развивалась экономика и повышался уровень жизни», — добавил Евгений Валяев.

Он отметил, что на Украине не происходит ничего из этого, хотя страна и отдала свою «внешнюю субъектность» на аутсорсинг. Украинцев должна беспокоить неэффективность такого подхода: если он не приносит пользы, может, нужно что-то менять?

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.