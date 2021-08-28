Опубликован календарь матчей «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов

Санкт-Петербург, 28 августа. Стало известно расписание игр «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала расписание матчей команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Первую встречу главного клубного турнира Европы подопечные Сергея Семака проведут в Лондоне, где сыграют с «Челси». Матч состоится 14 сентября. После этого «Зенит» примет шведский «Мальме» и туринский «Ювентус» на стадионе «Газпром Арена». Матчи пройдут 29 сентября и 20 октября соответственно. В четвертом и пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» вновь встретится с итальянским и шведским клубами. Выездные матчи пройдут 2 и 23 ноября. В заключительной встрече группового этапа «Зенит» примет «Челси». Встреча шестого тура состоится в Петербурге 8 декабря.

Ранее «Урал» и «Ростов» завершили вничью матч шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча РПЛ прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:1.