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Ростовский Хатико уже две недели ждет хозяина на берегу Азовского моря

  /   Обновлено: 28 августа 2021 11:31
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Общество
Ростовский Хатико уже две недели ждет хозяина на берегу Азовского моря
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Лариса Куртмуллаева

Ростов-на-Дону, 28 августа. Уже две недели на берегу Азовского моря местные жители видят алабая, который ждет своего хозяина. За это время пес успел получить прозвище — ростовский Хатико.

Как сообщают очевидцы, собака никуда не уходит и постоянно пребывает на одном месте. Пьет воду из моря и практически ничего не ест. Один добродушный дачник периодически подкидывает хлеба, но ростовчане уверены, что в таких условиях пес долго не протянет.

В социальных сетях региона зоозащитники активно распространяют информацию об одиноком алабае, в надежде, что один из центров безнадзорных животных его приютит. 

Одна из активисток написала под фото, что найти собаку нетрудно.

«Собака лежит уже более 10 дней на песке на пляже села Круглое, Азовского района Ростовской области. В приюте Азова ответили, что мест нет. Помогите!» — написала зоозащитница. 

Сообщения о ростовском Хатико вызвали бурное обсуждение в социальных сетях региона. Однако пес по сей день пребывает на пляже в надежде дождаться своего хозяина. 

Ранее ФАН рассказывал, как в Санкт-Петербурге верный пес до самой больницы бежал за машиной скорой помощи, в которой везли его хозяина. Предположительно, хозяин собаки был сбит на пешеходном переходе. 

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