Бывшая жена Прохора Шаляпина одобрила новый брак певца

Москва, 28 августа. Бизнесвумен Лариса Копенкина тепло высказалась о новом браке своего бывшего избранника Прохора Шаляпина, который женился на канадке Татьяне Клаудиа Девис.

Певец вместе со своей возлюбленной давно планировали узаконить отношения. По словам Копенкиной, разговоры о свадьбе шли полтора года. Бывшая жена Шаляпина знакома с его новой избранницей и считает ее «хорошей женщиной».

«Я одобряю, мне она нравится», — сказала экс-жена 37-летнего артиста в интервью NEWS.ru.

Женщина призналась, что не ревнует бывшего избранника к его новой пассии. По ее словам, это чувство ей не близко. Она добавила, что ей не нравится, когда Шаляпина называют ее «бывшим».

«И что значит бывший [муж]? Мы и сейчас с ним общаемся. У нас прекрасные дружеские отношения. В реальной жизни он замечательный друг. Это тот человек, который всегда придет на помощь», — сказала Лариса Копенкина.

Накануне стало известно о тайной свадьбе Прохора Шаляпина и ее возлюбленной, передает «Вечерняя Москва». По подсчетам журналистов, торжество обошлось исполнителю в 15 миллионов рублей.