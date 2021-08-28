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Ученый из Японии дал советы по развитию мозговой активности в любом возрасте

  /   Обновлено: 28 августа 2021 09:59
Наука
Ученый из Японии дал советы по развитию мозговой активности в любом возрасте
pixabay.com  /  PD

Токио, 28 августа. Заниматься развитием головного мозга можно в любом возрасте, объяснил профессор НИИ антивозрастной медицины Университета Тохоку Ясуюки Таки.

Оказать влияние на мозговую активность могут даже самые простые занятия. Около 50% IQ человека определяется приобретенными факторами. Таким образом Таки объяснил, что чем больше человек будет работать, тем больше у него будет возможностей для развития собственных навыков.

Делать это стоит за счет действий, которые не вызывают раздражения. Любое хобби может стать способом для улучшения мозговой активности, передает заявление ученого «ИноСМИ».

«Исследования показали, что хобби оказывает положительное влияние на успеваемость детей... Более того, оказалось, что среди нобелевских лауреатов больше тех, кто интересуется искусством, чем среди других ученых, кто не был удостоен этой премии», — рассказал японский специалист.

Ранее стало известно, что для улучшения внимания стоит заниматься медитацией и выполнять специальные упражнения. Внимание на это обратил когнитивный нейробиолог Сахар Юсеф.

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