Женщины четырех знаков зодиака могут променять любовь на богатство

Москва, 28 августа. Женщины четырех знаков зодиака предпочитают деньги чувствам, поэтому стараются делать выбор в пользу состоятельных партнеров, полагают астрологи.

Среди наиболее алчных знаков зодиака оказались Скорпионы. Такие женщины легко получают желаемое, поэтому не станут долго думать и легко уйдут от бедного партнера к человеку, который обеспечит им красивую жизнь.

Представительницы знака Тельцы готовы жить с не очень обеспеченным возлюбленным, однако терпеть трудности небогатой жизни они смогут лишь несколько лет. После истечения этого срока такие девушки отправляются на поиски избранника, у которого нет проблем с деньгами.

Женщины, рожденные под знаком Близнецы, довольно часто мечтают о принце и не упустят шанс связать с ним свою жизнь, если такая возможность представится. Как считают астрологи, такие девушки могут променять любовь на богатство и оставить партнера даже при наличии общих детей ради попыток построить отношения с обеспеченным избранником, пишет портал «Узнай все!».

Четвертыми в списке самых алчных женщин оказались дамы-Водолеи. По их мнению, жизнь должна сопровождаться роскошью, а не бытовыми мелочами. Представительницы этого знака зодиака могут покинуть скромно зарабатывающего мужа ради богатого любовника, передает «Вечерняя Москва».

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, представительницы которых чаще всего счастливы замужем. Обычно такие женщины выбирают верных партнеров и живут с ними до старости.