Жители Москвы инвестируют в премиум-жилье втрое чаще петербуржцев

Москва, 28 августа. Доля клиентов-инвесторов в совокупной массе приобретателей строящейся премиальной недвижимости столицы составляет примерно 30%. Об этом свидетельствуют данные Kalinka Group.

Столичный показатель является самым высоким по России, отметили представители компании. К примеру, в Санкт-Петербурге число инвесторов за последний год сократилось и на текущий момент не превышает 8-10%, передает «Коммерсантъ».

Жители Петербурга нацелены на покупку квартиры для собственного проживания, отмечают аналитики. Более того, темпы роста цен на премиальные жилые «квадраты» в Северной столице не так высоки, как в Москве, где инвесторы рассчитывают на подорожание жилплощади после ввода в эксплуатацию.

На рынке элитной недвижимости Москвы средняя цена превысила отметку в 1 млн рублей за квадратный метр. Это почти на 30% больше, чем годом ранее, и на 11% дороже относительно первого квартала 2021 года.

Треть ипотечных заемщиков в России взяли кредит с целью защитить свои накопления от инфляции. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков организации Online-Ipoteka.

По данным издания «ФедералПресс», в Петербурге наблюдается заметный рост стоимости квадратного метра жилья. Квартиры в период пандемии коронавируса выросли в цене примерно на четверть.