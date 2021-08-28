Компания «Ростех» презентовала образец боевого экзоскелета

Москва, 28 августа. Экзоскелет, оснащенный электродвигателями, создали инженеры Ростеха.

Представитель компании «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал в интервью РИА Новости, что инженерами корпорации был разработан образец боевого экзоскелета.

Соответствующие новости были обнародованы в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021». Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха отметил, что костюм позволяет снизить нагрузку на 50%, при этом грузоподъемность в экзоскелете возрастает до 60 кг, а стрельба из оружия становится на 20% точнее.

Разработкой и совершенствованием данных технологий занимаются ЦНИИточмаш и НИИ механики МГУ имени Ломоносова.