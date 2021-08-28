Родителей убитой школьницы в Тюмени могут лишить прав на других детей

Тюмень, 28 августа. Органы социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района направили в суд иск, в котором просят лишить отца и мать убитой Насти М. родительских прав на остальных детей.

У школьницы остался брат-близнец и несовершеннолетняя сестра. Воспитанием детей совместно с бабушкой занимался глава семейства, который не так давно вышел из мест лишения свободы. Известно, что взрослые нередко злоупотребляли алкоголем. О месте нахождения матери убитого ребенка пока ничего не известно.

Сейчас дети находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» по заявлению отца и матери в связи с оказанием психологической помощи и на период следствия. Органы социальных служб региона также поставили семью на контроль.

Судебное заседание по рассмотрению иска управление социальной защиты населения назначено на 14 сентября.

Ранее ФАН публиковал видео с места обнаружения расчлененной школьницы в Тюмени.