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Экономика
Потребность в расширении жилья появилась у людей на фоне пандемии
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Потребность в расширении жилья появилась у людей на фоне пандемии
Экономика
Потребность в расширении жилья появилась у людей на фоне пандемии
pixabay.com

Москва, 28 августа. Тема улучшения жилищных условий стала определяющей для мирового рынка жилья на фоне пандемии. Одни хотят переехать в загородный дом, а другие — расширить жилплощадь.

Так, по данным опроса Knight Frank, каждый четвертый потенциальный покупатель элитной недвижимости рассчитывает в ближайший год переехать в частный дом, а 19% респондентов уже это сделали.

Те, кто уже переехал или планирует переезд в ближайшие месяцы, основной причиной такого решения назвали желание получить больше открытого пространства рядом с домом, а 19% мотивировали переезд расширением площади жилья. Другие 9% планируют переезд, поскольку хотят сменить город или страну, 8% — из-за желания проводить время с родными или друзьями. Опрос проводился среди 900 человек из 49 стран мира.

Российские покупатели рассказали, что на фоне пандемии у них появилась острая потребность в наличии отдельного кабинета, большей площади квартиры и дополнительного пространства для организации переговорной, говорится в исследовании. По данным аналитиков, треть россиян с начала пандемии перерезали за город или планируют это сделать в течение года. Таким образом, в России мировой тренд рынка недвижимости, сформировавшейся на фоне пандемии, подтверждается.

Правительство РФ ранее приняло решение о продлении программы «Семейная ипотека» до конца 2023 года. На эти цели власти выделили 1,7 трлн рублей.

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жилье недвижимость пандемия
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